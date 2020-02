Amerikaanse essayist en geleerde George Steiner (90) overleden

In Cambridge, in Engeland, is de Frans-Amerikaanse essayist en literatuurwetenschapper George Steiner overleden. Hij was 90 jaar.

Steiner werd in 1929 geboren in Parijs, zijn ouders waren Oostenrijkse Joden.

In 1940 vluchtte hij met zijn familie voor de nazi's naar de Verenigde Staten. Daar studeerde hij taal- en letterkunde en werd er hoogleraar. Hij doceerde aan toonaangevende universiteiten in Groot-Brittannië, Zwitserland en Oostenrijk.

In zijn werk schrijft Steiner over religie, muziek, schilderkunst en geschiedenis. Bekende werken van hem zijn Language and Silence (1967), After Babel (1975), Real Presences (1986) en The Poetry of Thought (2011).

Europa belangrijk thema

Steiner schreef ook over Europa. Hij hekelde het onvermogen van de Europese landen om op eigen kracht conflicten te beëindigen zoals de oorlog in Kosovo in de jaren 90. Aan de gevechten kwam pas een einde toen de VS zich ermee ging bemoeien.

Steiner schreef ook voor kranten en tijdschriften als The New Yorker, The Guardian en The Times.

In Nederland kreeg de Frans-Amerikaanse essayist bekendheid door zijn deelname aan het VPRO-interviewprogramma Nauwgezet en Wanhopig (1989).

Steiner was tot op hoge leeftijd actief als wetenschapper. Zo werkte hij nog lang door als hoogleraar in Oxford.