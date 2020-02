Vertraging en onduidelijkheid bij traditionele eerste voorverkiezing Iowa

De uitslag van de traditionele eerste voorverkiezing van de Democraten in de Amerikaanse staat Iowa laat al uren op zich wachten. De Democratische Partij zegt extra "kwaliteitscontroles" te willen uitvoeren.

Er zou een probleem zijn met de app waarmee districten hun uitslagen kunnen doorgeven aan de centrale Democratische Partij in Iowa. Dat is niet het gevolg van een hack, benadrukt het lokale partijbestuur. Naar verwachting druppelen de komende uren de uitslagen binnen. In Iowa zijn 41 afgevaardigden te verdelen.

Iowa is niet bepaald representatief voor de rest van Amerika, omdat er relatief veel meer witte mensen wonen dan zwarte mensen. Toch is het belangrijk om goed te scoren bij de eerste voorverkiezing, omdat de kans aanwezig is dat donateurs hun kandidaat laten vallen als die slecht scoort in de eerste uitslag.

Correspondent Marieke de Vries legt in deze video uit hoe de voorverkiezingen in zijn werk gaan: