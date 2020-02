'Meer studenten kiezen voor pabo en opleiding verpleegkundige'

Het aantal studenten dat een opleiding doet in sectoren waar een groot tekort is aan personeel, is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen, meldt De Telegraaf.

Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn 452 studenten meer bij de pabo begonnen dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 9,5 procent. Bij de studie verpleegkunde is er een toename van 8 procent ten opzichte van vorig collegejaar.

Verder kiezen jongeren steeds vaker voor een hbo-opleiding docent wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Volgens het UWV zijn ook de opleidingen Nederlands en Duits populair. Volgens de uitkeringsinstantie is die instroom belangrijk voor de sectoren waar een tekort aan personeel is.

De totale instroom in het hbo is dit studiejaar met 2,8 procent gestegen.