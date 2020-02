Britse regering wil dat terreurveroordeelden minder snel worden vrijgelaten

Een week eerder was de man vervroegd vrijgelaten, terwijl hij in 2018 nog een celstraf van drie jaar had gekregen voor onder meer het verspreiden van terroristische propaganda.

In november vorig jaar stak een terrorist bij een soortgelijke aanslag in de Britse hoofdstad twee mensen dood op de London Bridge. Ook hij was veroordeeld vanwege terrorisme en vervroegd vrijgelaten, omdat in Groot-Brittannië een veroordeelde in de meeste gevallen na het uitzitten van de helft van de celstraf op voorwaarden wordt vrijgelaten.

'Direct actie nodig'

"Maar de verschrikkelijke gebeurtenis van gisteren onderstreept dat er onmiddellijk actie ondernomen moet worden", zegt de Britse justitieminister Buckland.

Via de noodwet wil hij dat terreurveroordeelden minimaal twee derde van hun straf uitzitten en dat ze alleen onder zeer strenge voorwaarden voor vervroegde vrijlating in aanmerking komen.

Als de wet wordt aangenomen door het Britse parlement, geldt hij meteen voor de ruim 200 terreurveroordeelden die nu vastzitten in het land.