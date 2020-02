Machinegeweer, zwaarden en granaten: bijna 200 wapens ingeleverd in Zaanstad

In Zaanstad zijn de afgelopen weken bijna 200 wapens ingeleverd bij de politie. Onder meer 22 vuurwapens en 71 messen werden afgestaan.

De inleveractie was een initiatief van de gemeente Zaanstad, politie en het Openbaar Ministerie. De actie hield in dat mensen twee weken lang wapens straffeloos konden inleveren en was bedoeld om wapenbezit terug te dringen. Vorig jaar kwam de politie 140 keer in actie bij een steek- of schietincident in de gemeente.

In totaal zijn 197 voorwerpen ingeleverd, waaronder vuurwapens, messen, granaten, tasers en boksbeugels. De politie is tevreden met het resultaat. "Deze wapens zijn in ieder geval van de straat. Dat er zelfs granaten zijn ingeleverd, vind ik al heel wat", zegt agent Sherwin Tjin-Asjoe tegen NH Nieuws. "De aantallen zijn hoger dan verwacht."

Goed begin

Begin vorige maand kwam de politie in de gemeente Zaanstad in vijf dagen vier keer in actie bij steekincidenten waarbij voornamelijk jongeren betrokken waren. "We horen dat jongeren zichzelf aan het bewapenen zijn. Er lijkt een soort wedloop te ontstaan", zegt Tjin-Asjoe. "Mocht dit zo zijn, dan moet dat doorbroken worden."

Hij weet niet of dat met de inleveractie is gelukt. "Maar het is een begin van een duurzame oplossing", zegt de agent. De ingeleverde wapens worden vernietigd.

De komende weken onderzoekt de politie of de vuurwapens zijn gebruikt bij een misdrijf. Als dit het geval is, kan degene die het wapen heeft ingeleverd nog wel aangemerkt worden als verdachte.

Naast de inleveractie houdt de politie al een tijdje preventieve fouilleeracties in de binnenstad van Zaanstad. Die acties gaan door.