Corona-evacué in Nederland: 'Het heeft wat weg van een vakantiepark'

"Surrealistische taferelen" en alsof ze "in een film zit", zo omschrijft journalist Anouk Eigenraam de evacuatie vanuit de Chinese stad Wuhan. Samen met veertien andere Nederlandse evacués zat ze aan boord van de corona-vlucht en heeft ze nu dag 1 in quarantaine erop zitten.

In het NOS-NTR-programma Nieuws & Co vertelt Eigenraam hoe ze gisteravond na een reis van zo'n 44 uur aankwam in Nederland. Volgens de China-correspondent van onder meer het FD wordt op de opvanglocatie goed voor de evacués gezorgd. "Er stonden maaltijden klaar en de koelkast was al goed gevuld."

"Ik heb hier een kamer voor mezelf met een eigen badkamer. En er is een televisie." Het heeft wel wat weg van een vakantiepark, vindt ze. "Behalve dat het geen vakantie is natuurlijk."

Ingewikkelde operatie

Vooraf en tijdens de evacuatie werden strikte protocollen gevolgd. Niemand mocht zo maar aan boord, zegt Eigenraam. "Er ging een medische check en een gesprek aan vooraf om te controleren of iemand klachten of koorts had." Een aantal passagiers had vermoedelijk last van lichte verkoudheidssymptomen. "Zij moesten op een apart dek in het vliegtuig zitten, maar mochten wel mee. Zulke klachten zijn namelijk niet perse een symptoom van het virus."

Eenmaal in de lucht golden ook strenge regels. "Er was medisch personeel aanwezig en iedereen had mondkapjes op. Om de twee uur kregen we een nieuwe. Er er werd regelmatig desinfectie-gel uitgedeeld." Bovendien was het voorste gedeelte van het vliegtuig afgesloten, alleen het personeel mocht daar komen.