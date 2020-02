Hudson's Bay leed 184 miljoen verlies in Nederland

In de drie jaar dat Hudson's Bay in Nederland bestond, heeft de Canadese warenhuisketen in totaal bijna 184 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren.

In 2017, het jaar dat de eerste Hudson's Bay in Nederland openging, bedroeg het verlies 28,6 miljoen. In het jaar daarna liep dat op naar 81,4 miljoen en vorig jaar was het verlies tot eind november 73,8 miljoen. Voor Oud en Nieuw werden alle vijftien filialen gesloten en op 31 december ging de keten officieel failliet. Tot nu toe was niet duidelijk hoe groot de verliezen bij Hudson's Bay waren.

In totaal hebben Hudson's Bay, de Oostenrijkse investeringsmaatschappij Signa en de verhuurders van de panden zo'n 516 miljoen euro geïnvesteerd in Hudson's Bay Nederland. "Ondanks de goede bedoelingen zijn de Hudson's Bay-warenhuizen niet voldoende van de grond gekomen", zeggen de curatoren. "De oorzaak van het faillissement is gelegen in het niet langer willen aanzuiveren van de verliezen door de aandeelhouders."

'Bezemschoon opleveren'

Hudson's Bay betaalt nog huur voor de panden tot eind deze maand. Dan moeten de winkels leeg opgeleverd worden aan de eigenaren. Er is geen koopwaar meer in de winkels; die is allemaal voor sluiting verkocht.

Er is nog wel winkelinventaris aanwezig, zoals kassa's en paspoppen. Het grootste deel daarvan is verkocht aan de Duitse winkelketen Kaufhof, voor ruim 3 miljoen euro. "Het verwijderen van deze inventarissen en het tijdig bezemschoon opleveren is een enorme logistieke operatie waarbij we ernaar streven die voor 1 maart 2020 te klaren", aldus de curatoren.