Demonstranten in Irak wijzen nieuwe premier af: 'Hij is corrupt'

"Hij is benoemd door de heersende politieke leiders, niet door het volk", voegt de 22-jarige student Abdulrahman Al-Hemieri uit Bagdad daaraan toe. "Bovendien is hij een corrupte politicus die in het verleden is beschuldigd van het stelen van overheidsgeld."

Iraanse invloed

De studenten noemen ook de Iraanse invloed als struikelblok. "De nieuwe premier steunt de politieke partijen en milities die banden hebben met Iran", vertelt Al-Hemieri.

Andersom krijgt Allawi ook steun uit buurland Iran. Zo heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten achter de benoeming van de premier te staan. Dit is voor de betogers een doorn in het oog, want zij keren zich juist tegen de invloed van Iran.

Allawi heeft een maand de tijd om een regering te vormen. Deze moet vervolgens goedgekeurd worden door het diep verdeelde parlement. "De komende weken zijn belangrijk voor Irak", zegt Al-Hemieri. "Maar wat er ook gebeurt, burgers zijn zich in ieder geval meer bewust van de politieke situatie in ons land."