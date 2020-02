Celstraffen tot zestien jaar geëist tegen 'spotters' in spyshopmoord

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van veertien en zestien jaar geëist tegen twee mannen voor medeplichtigheid aan de moord op een spyshopmedewerker in 2015. Het slachtoffer, Ronald Bakker, werd bij zijn woning in Huizen doodgeschoten.

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden het slachtoffer vlak voor zijn dood in de gaten hebben gehouden als zogenoemde 'spotters'. Volgens het OM blijkt uit gekraakte versleutelde berichten dat in de periode voor de liquidatie veel informatie over signalementen, kentekens en routes is uitgewisseld.

Zonder al deze informatie had de schutter volgens justitie de liquidatie niet kunnen uitvoeren. De schutter is nog altijd niet gepakt.

De misdaadorganisatie van Ridouan Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord. Bakker zou met de politie hebben gepraat over apparatuur om de organisatie van Taghi te volgen. Daardoor zou een wapenopslagplaats in Nieuwegein zijn ontdekt en kreeg de politie belangrijke informatie over huurmoorden in handen.

Zwijgrecht

RTV Utrecht schrijft dat de verdachten in de zaak zeggen mee te leven met de nabestaanden en het verdriet te begrijpen, maar verder blijven ze zich beroepen op hun zwijgrecht.

De twee mannen zijn al eerder veroordeeld in een strafzaak rond een Utrechtse liquidatiebende. Het OM noemde die groep destijds een "uitzendbureau voor moorden op bestelling".