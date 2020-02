'Ook zwarte soldaten vochten voor onze vrijheid, maar dat weet bijna niemand'

Een tiende van de Amerikaanse bevrijders in de Tweede Wereldoorlog was zwart. Maar weinig mensen weten daarvan af, zegt Marga Altena, historicus en een van de makers van de tentoonstelling Zwarte bevrijders: Afro-Amerikaanse soldaten in Nederland. Die is vandaag geopend in het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

"Wanneer Nederlanders praten over bevrijders denken ze aan witte Amerikaanse, Canadese, Engelse en misschien aan Poolse soldaten", vertelt Altena. "Ondanks hun verdiensten verdwenen de zwarte soldaten na de oorlog snel uit de geschiedschrijving en uit de nationale herdenkingen."

Met de tentoonstelling willen de makers de aandacht vestigen op de zwarte soldaten. Er zijn historische objecten te zien en zes kunstig geweven wandkleden, die enkele hoofdstukken uit de geschiedenis van zwarte Amerikaanse soldaten in de Tweede Wereldoorlog illustreren.

Gesegregeerd leger

Zo gaat er een over de segregatie in het thuisland, waar zwarte mensen als tweederangsburger werden behandeld, en over de segregatie in het leger. Want ook hier werden zwarte en witte soldaten van elkaar gescheiden in aparte eenheden, anders dan wat de propaganda-posters van het Amerikaanse leger deden vermoeden.