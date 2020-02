Geen enkele gasvondst in Noordzee, 'bedrijven gaan liever naar buitenland'

En dat wordt bedrijven in Nederland niet makkelijk gemaakt, zegt Lucia van Geuns, energiedeskundige van The Hague Centre for Strategic Studies. Ze publiceerde vorige week een onderzoek over dit onderwerp.

"De procedures duren lang. Als er gas wordt gevonden kan het jaren duren voordat je dat er ook uit kan gaan halen". Daarnaast wijst ze op alle vertragingen door de stikstofproblematiek.

Stikstof

Wintershall, een aardgas- en oliebedrijf actief in de Noordzee, heeft van dat laatste het meeste last gehad. "We willen wel meer plekken aanboren, maar daarvoor hebben we vergunningen nodig en door de stikstofproblematiek loopt dat veel vertraging op", zegt een woordvoerder.

Die combinatie van factoren jaagt producenten naar het buitenland, schrijven Van Geuns en mede-onderzoeker Jilles van den Beukel. "Nederland was een gasland, maar nu is het voor bedrijven veel aantrekkelijker om naar het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen te gaan".

Grotere aftrekpost

Het kabinet erkent dat het investeringsklimaat niet optimaal is en kondigde vorig jaar financiële prikkels aan om gaswinning hier aantrekkelijker te maken. Zo kunnen bedrijven nu een groter deel van hun investeringen van de belasting aftrekken.

Volgens Peters van TNO speelt die maatregel ook een rol in het gebrek aan gasvondsten. "Wij zien ook dat bedrijven op die maatregel wachten voordat ze gaan zoeken naar nieuwe gasbronnen". Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland herkent dat beeld.

Van Geuns van The Hague Centre for Strategic Studies zet daar een kanttekening bij. "Die maatregel kan mogelijk wat meer investeerders trekken", zegt Van Geuns. "Maar het adresseert niet de andere oorzaken voor het ongunstige investeringsklimaat."

'Politiek gevoelige kwestie'

Van Geuns stelt in het onderzoek dat het investeringsklimaat de komende jaren niet aanzienlijk gaat verbeteren. "Gaswinning ligt op dit moment politiek ook erg gevoelig", zegt Van Geuns. Ze verwijst naar de discussie over klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen.

De stikstofproblematiek heeft het vertrouwen in het Nederlandse beleid nog verder omlaag gebracht,staat in het onderzoek. Het gat tussen de vraag naar gas en onze eigen gaswinning zal in de toekomst moeten worden opgevuld met het extra importeren van gas, zegt Van Geuns.