Wuhan krijgt het steeds moeilijker met de virusuitbraak

In het filmpje wordt verteld dat er veel artsen zijn overleden aan het virus. Daarvan is geen onafhankelijke bevestiging. Wel is duidelijk dat ziekenhuispersoneel ziek is geworden en dat het overgebleven personeel de drukte nauwelijks aankan.

De piek van de uitbraak lijkt nog niet in zicht, zegt Aura Timen, hoofd van het coördinatiecentrum infectieziektenbestrijding bij het RIVM. "Je weet dat de piek bereikt is als de stijging per dag stabiliseert of afneemt. Het lijkt nog niet zover te zijn." Ze wijst op de toename van het aantal gevallen in Hubei, ondanks de drastische maatregelen die zijn genomen. "Dus we zijn er nog niet."

Timen denkt wel dat mensen zich bewust zijn van de ernst van de situatie door de uitgebreide aandacht voor het virus. "Mensen laten zich door de publiciteit misschien eerder testen. Maar dat is van hieruit niet te controleren."

Wat je ook ziet, is dat het virus zich in andere landen niet op grote schaal verspreidt. Timen noemt dat een geruststelling en een bewijs dat de maatregelen werken. Mensen die uit Hubei komen, worden veertien dagen in quarantaine geplaatst.

Geen levende dieren verhandelen

Iemand die besmet is, besmet gemiddeld twee tot drie anderen. Dat is ongeveer evenveel als bij SARS, weet Timen. Bij MERS, ook een coronavirus, worden gemiddeld 0,7 mensen in de omgeving besmet, maar daarbij ligt het sterftecijfer veel hoger: 30 procent. Bij SARS is dat 10 procent en bij dit nieuwe virus 2 procent. Dat is iets meer dan bij een gewone griep, waaraan volgens Timen 0,5 procent van de patiënten overlijdt.

De meeste mensen die het Wuhan-virus hebben, worden dus beter. Er is geen behandeling voor het virus. "Uitzieken en het lichaam ondersteunen. Dat houdt in dat mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, worden beademd vanwege de longinfectie. De verschijnselen lijken erg op een gewone griep. Alleen ernstig zieken krijgen longontsteking."

Hoe de besmetting van dier op mens is ontstaan, is volgens Timen nog niet duidelijk en dat kan ook nog wel even duren. Het is daardoor ook moeilijk te zeggen hoe een dergelijke besmetting is te voorkomen. "Daar weten we het antwoord niet op. Maar het risico bij het verhandelen van levende dieren blijft. We gaan ervan uit dat het een vleermuis is geweest, maar dat is nog niet 100 procent zeker. Bij SARS werd pas jaren later ontdekt dat civetkatten waren besmet door vleermuizen. Het is beter om geen levende dieren te verhandelen."