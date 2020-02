Laura H. kreeg 400 euro voor deelname tv-programma

Laura H., de Zoetermeerse die trouwde met een jihadist en terugkeerde uit het kalifaat, heeft een vergoeding gekregen voor het interview met haar in het tv-programma Mensen met M op Eerste Kerstdag vorig jaar. Minister Slob antwoordt op vragen van de VVD dat de KRO-NCRV haar 400 euro betaalde voor het gesprek met Margriet van de Linden.

Het is niet ongebruikelijk dat gasten in tv-programma's een vergoeding krijgen. Slob schrijft dat de producent van Mensen met M hem heeft gemeld dat in de begroting een post 'gastenvergoeding' is opgenomen van maximaal 750 euro per gast.

Verdienmodel

VVD-Kamerlid Zohair El Yassini, die de vragen stelde, vindt het "onbestaanbaar" dat publiek geld wordt gebruikt om veroordeelde IS-gangers en terroristen te betalen om op televisie hun verhaal te doen. Die kunnen volgens hem zo een verdienmodel maken van hun misdaden. El Yassini wil dat Slob hierover in gesprek gaat met de NPO en de omroepen.

Maar Slob ziet daar niets in, gezien de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen. "Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma's te bepalen", schrijft hij.

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een televisieserie over Laura H., die na haar terugkeer uit het kalifaat werd veroordeeld tot elf maanden cel. Slob schrijft dat nog niet bekend is of de publieke omroep die serie gaat aankopen.