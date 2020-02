19 Albanezen onderschept in Hoek van Holland

Bij een controle in de haven van Hoek van Holland is vrijdagavond een groep van negentien Albanezen aangetroffen in een vrachtwagen. Ze hadden zich verstopt in de aanhanger van een vrachtwagen met een Roemeens kenteken.

Een 47-jarige Roemeense chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij was met de vrachtwagen op weg naar Engeland. De Albanezen werden gevonden door een controlehond van de Koninklijke Marechaussee.

De groep bestaat uit zeventien mannen en twee vrouwen, tussen de 19 tot 43 jaar oud. Ze zijn het vreemdelingentraject ingegaan, wat in dit geval betekent dat de rechter beslist wat er met hen gebeurt. De chauffeur wordt binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Europoort

Eerder op vrijdag werden in de Europoort-haven in Rotterdam ook al vier vreemdelingen gevonden, van wie er twee afkomstig zijn uit Tsjaad, een uit Libië en een uit Sudan. Zij zaten verstopt in een landbouwvoertuig dat op een trailer stond die op weg was naar Engeland.

NOS op 3 maakte vorig jaar onderstaande special, waarin drie jonge Albanezen vertellen waarom ze de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wagen: