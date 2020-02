Vliegtuig Air Canada loopt schade op, cirkelt boven Madrid

Een passagiersvliegtuig van Air Canada keert terug naar de internationale luchthaven van Madrid om een voorzorgslanding te maken. De Boeing 767-300 was eerder vanmiddag opgestegen voor een vlucht naar Toronto, maar vroeg na een half uur toestemming voor een voorzorgslanding. Het toestel heeft 147 mensen aan boord.

Air Canada zegt in een e-mail aan een journalist dat bij of kort na het opstijgen in Madrid een band is gescheurd en een van de twee motoren is uitgevallen. De vliegtuigmaatschappij wijst erop dat het toestel tien banden heeft en op één motor kan vliegen en dat de bemanning daarop is getraind.