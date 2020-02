Oekraïne: Iran wist meteen dat passagierstoestel was neergehaald

Het audiobericht werd gisteravond uitgezonden door een Oekraïense tv-zender. Volgens de Oekraïense president Zelensky bewijst de communicatie dat Iran meteen op 8 januari wist wat er was gebeurd, terwijl het land pas drie dagen later toegaf dat het vliegtuig per ongeluk was neergehaald.

Iran zegt dat het om vertrouwelijke informatie gaat, die tijdens het onderzoek naar het neerhalen is overhandigd aan Oekraïne. Het land is ontsteld dat de audio is gelekt en zegt vanaf nu in het onderzoek geen informatie meer te delen met Oekraïne.

Bij de crash van de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines, die kort na opstijgen werd neergeschoten, kwamen alle 176 passagiers om het leven.