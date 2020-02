Domino Day na 'smeekbedes en petities' terug op tv

Na elf jaar is het programma Domino Day dit jaar weer te zien op televisie. "We hebben de smeekbedes en petities gezien en gaan het dominorecord van 2009 proberen te verbreken", zegt producent EndemolShine. In dat jaar vielen 4.491.863 steentjes om, een wereldrecord.

Na 2009 trok Endemol de stekker uit het programma, omdat de producent de financiering niet rond kreeg. Door de economische crisis hadden sponsors en buitenlandse televisiestations niet genoeg geld. Wanneer en op welk net de nieuwe editie wordt uitgezonden, is niet bekendgemaakt.

Domino Day bestond vanaf 1998 en werd sindsdien ieder jaar in november live uitgezonden. In 2005 kreeg raakte het evenement in opspraak door de 'domino-mus'. Die vloog tijdens de voorbereidingen het gebouw binnen en gooide daar 23.000 stenen om. Daarop schoot een medewerker faunabeheer hem dood.

Bekijk hier de laatste uitzending van Domino Day in 2009: