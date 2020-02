Podcast De Dag: miljoenenfraude of dikke pech?

Dik zeven miljoen euro verdween uit de zakken van een groep particuliere beleggers. Zijn ze het slachtoffer van een slinkse fraude? Het Openbaar Ministerie denkt van wel en brengt acht verdachten voor de rechter.

Charlotte Waaijers van de NOS-economieredactie beet zich vast in de zaak en sprak met gedupeerden. In de podcast legt zij uit hoe boilerroom-fraudes werken en waarom het lastig is geld terug te krijgen.