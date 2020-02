Barnier vraagt om eerlijk handelsakkoord, Johnson benadrukt soevereiniteit

De premier ziet geen noodzaak voor de Britten om zich vast te leggen met een akkoord met de EU. "De Britse soevereiniteit zal worden hersteld. We zullen met de EU samenwerken op het gebied van buitenland- en defensiepolitie als onze belangen overeenkomen." Ook zonder een verdrag zal het Verenigd Koninkrijk de hoogste standaarden hanteren, aldus Johnson.

Zoals gisteren al uitlekte eist Johnson in de overeenstemming "volledige juridische autonomie". Johnson zei gisteren al niet van plan te zijn een handelsakkoord af te sluiten als Europese rechters daarin het laatste woord houden in het geval van een conflict.

Ook deelde Johnson een sneer uit aan de EU. "Het Verenigd Koninkrijk is geen Europese macht door een verdrag, maar door de geschiedenis."

Visserij

Ook moet een akkoord worden gesloten over de visvangst in Britse wateren. "We zijn klaar om daarover te praten", zei Johnson vandaag. Hij stelt jaarlijkse onderhandelingen voor. Uit het akkoord moet volgens hem respect blijken voor het Verenigd Koninkrijk, "een onafhankelijke kuststaat". Ook zei hij op het gebied van luchtvaart op een overeenkomst te hopen.

Barnier liet weten dat de gesprekken over de visserij tot moeilijkheden kunnen leiden. "Er zal geen deal komen met de Britten als er niet een akkoord is over wederzijdse toegang voor de vissers. We zullen de toegang tot de Britse territoriale wateren op hetzelfde moment bespreken als de toegang van Britse visproducten tot de Europese markt. Ik hoop dat ik duidelijk ben."

De Britten verlieten afgelopen weekend officieel de EU. De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten op 31 december zijn afgerond. Daarna hebben de Britten geen toegang meer tot de Europese interne markt en de douane-unie. Barnier waarschuwde dat aan het eind van het jaar ook met een no-deal-scenario rekening moet worden gehouden.