Statement Shakira en J. Lo bij Super Bowl: wij zijn latina én Amerikaan

De finale van de Super Bowl is het best bekeken televisieprogramma van het jaar in de VS en trekt meer dan honderd miljoen kijkers. De uitzending draait natuurlijk om de finale van de best presterende teams in het American football, maar voor veel kijkers is de halftimeshow het hoogtepunt.

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de halftimeshow. Verschillende artiesten weigerden hun naam te verbinden aan de Super Bowl uit solidariteit met Colin Kaepernick, de quarterback die in 2016 en 2017 uit protest tegen politiegeweld en discriminatie van zwarte Amerikanen knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied, voorafgaand aan een football-wedstrijd.

'Migratie-ellende'

"Het was dus belangrijk voor de organisatie dat er nu een show werd afgegeven waar iedereen welkom is en met een soort politiek statement", zegt Rock. "Dat is heel goed gelukt."

Het lijkt dan ook geen toeval dat het dit keer twee latina-vrouwen waren, zegt Rock. "Het gaat heel vaak over 'migratie-ellende', zoals Trump dat altijd noemt. Daarmee doelt hij natuurlijk vooral op de mensen uit Latijns-Amerika, die worden afgeschilderd als als dieven, verkrachters en drugsdealers."