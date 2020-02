Jongste burgemeester is 32 en gaat aan de slag in Nieuwkoop

Robbert-Jan van Duijn (CDA) begint vandaag als nieuwe burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Hij is met 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland.

Van Duijn staat zelf niet zo stil bij zijn leeftijd, zegt hij tegen Omroep West. "Het is best een eer, maar uiteindelijk is leeftijd ook maar een getal. Het is wel leuk, maar ik vind het bijzonderder dat ik de eerste Kudelstaarter ben die burgemeester wordt."

Rode lantaarn

Met zijn benoeming als burgemeester is Van Duijn drager van de rode lantaarn. Zo noemt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de jongste burgemeester van Nederland. Tot de beëdiging van Van Duijn viel die eer te beurt aan Joyce Vermue. Ze werd in juli vorig jaar burgemeester van Zundert in Noord-Brabant en was toen 33 jaar.

Van Duijn was wethouder van de gemeente Aalsmeer, een paar kilometer over de provinciegrens in Noord-Holland. Daar hield hij zich onder meer bezig met de overlast van Schiphol. In Aalsmeer was Van Duijn met 22 jaar ook al het jongste raadslid dat in die gemeente werd geïnstalleerd.