Eerste patiënten vertrekken uit Jemen voor medische hulp

Uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn vluchten vertrokken met patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. Door de burgeroorlog kunnen zij niet in eigen land worden behandeld.

De medische vluchten worden georganiseerd door de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Er is twee jaar lang over onderhandeld tussen de strijdende partijen in Jemen en de VN.

In totaal worden in de komende dagen zestig mensen uit Jemen weggehaald. Ze worden onder meer naar Caïro en Amman gebracht.

Coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië

De burgeroorlog in Jemen begon in 2015. De Houthi-rebellen in het noorden van het land kwamen toen in opstand tegen de net geïnstalleerde regering van president Hadi. De president wordt gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Er zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen en miljoenen op de vlucht geslagen.

De rebellen hebben de luchthaven van de hoofdstad Sanaa in handen, maar het luchtruim wordt gecontroleerd door de coalitie. Het vliegveld is gesloten voor de burgerluchtvaart. Daardoor was het niet mogelijk om eerder patiënten te evacueren.

De Noorse Vluchtelingenraad is blij met de medische vluchten, maar zegt in een verklaring op de website dat de hulp ook te laat komt voor duizenden mensen die zijn overleden terwijl ze op hulp wachtten. "We hopen dat er door deze vluchten levens kunnen worden gered. Het valt niet te rechtvaardigen dat zieke mensen worden afgesloten van medische hulp."