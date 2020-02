Zoektocht naar nieuwe gasvelden in de Noordzee stokt

In het Nederlandse deel van de Noordzee is vorig jaar geen nieuw olie- of gasveld ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau TNO die zijn gepubliceerd door het Financieele Dagblad.

Nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, wordt de Noordzee gezien als een alternatief. Als er geen nieuwe olie- en gasvelden worden gevonden, betekent dat dat er meer olie en gas uit het buitenland moet komen.

Nederland is minder aantrekkelijk geworden voor internationale olie- en gasbedrijven omdat het doen van onderzoek erg duur is. Om dat probleem aan te pakken heeft minister Wiebes vorig jaar een wetswijziging aangekondigd om de investeringsaftrek te verhogen. Hierdoor zou Nederland een betere concurrentiepositie moeten krijgen ten opzichte van andere landen, maar de nieuwe wet is nog niet ingevoerd.

Steeds ouder en leger

Er is behoefte aan nieuwe gas- en olievelden omdat de huidige velden ouder en leger worden, schrijft het Financieele Dagblad. Winning uit eigen bodem is goed voor de schatkist en het beperkt de behoefte aan importen uit andere landen zoals Rusland.

De totale hoeveelheid gas die in Nederland wordt geproduceerd was in 2004 nog 29 miljard kubieke meter. Inmiddels is dat gedaald naar 11,3 miljard kubieke meter. Dat komt overigens vooral doordat de gaswinning in verband met de bevingen in Groningen is teruggeschroefd.