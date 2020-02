Wekdienst 3/2: uitspraak over afschot herten en eerste voorverkiezing in VS

Wat heb je gemist?

De Kansas City Chiefs hebben de Super Bowl gewonnen, het kampioenschap in het American Football. Ze versloegen de San Francisco 49ers met 31-20. De ploeg won de Super Bowl één keer eerder, dat was vijftig jaar geleden.

Het American Football-kampioenschap is altijd een groot media-evenement. In de rust was er een optreden van Shakira en Jennifer Lopez. Ook was er een eerbetoon aan de omgekomen basketballer Kobe Bryant.

Ander nieuws uit de nacht:

Achterstandswijken worden steeds minder leefbaar. De bewoners ervaren meer overlast en voelen zich steeds onveiliger, blijkt uit onderzoek van de woningcorporaties.

Vorig jaar hebben 118.000 Nederlanders gehoord dat ze kanker hebben. Dat zijn er 2000 meer dan het jaar daarvoor. De stijging komt vooral door de vergrijzing. Kanker is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.

Flexibel werk lijkt niet ongezonder dan een vaste baan. Dat concludeert het CBS na langlopend onderzoek onder meer dan 100.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar.

Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen tot 361. Gisteren zijn er 57 sterfgevallen geteld, melden de Chinese autoriteiten. Er zijn ruim 2800 besmettingen bijgekomen, waarmee het totaal op ruim 17.000 komt.

En dan nog even dit:

De film 1917 is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Bafta's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het drama over Britse militairen in de Eerste Wereldoorlog werd gekozen als beste film en won ook in zes andere categorieën, waaronder beste regie en beste special effects.