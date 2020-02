President Algerije wil top in regio over Libië-conflict

De Algerijnse president Tebboune wil dat de strijdende partijen in Libië in de regio een vredesoverleg houden, om het bloedvergieten in het land te stoppen.

De presidenten van Algerije en Tunesië hadden dit weekend een ontmoeting, omdat zij zich zorgen maken over de gevolgen van de gevechten en mensensmokkel in buurland Libië. Beiden zijn onlangs verkozen en bang dat de problemen de grens zullen oversteken.

In het Noord-Afrikaanse land vechten de regering van premier Sarraj en krijgsheer Haftar een bloedige strijd uit. Zij worden elk gesteund door andere landen, die hun greep op de regio willen versterken.

Wie is wie in het conflict, en waar gaat de strijd over? Een korte uitleg: