CBS: mensen die werken voelen zich gezonder dan mensen zonder werk

Mensen die werken voelen zich in het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de periode tussen 2007 en 2017 vroeg het CBS 112.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar verschillende keren naar hun gezondheid. Van de werkenden beoordeelde 90 procent zijn eigen gezondheid als goed, zeer goed of uitstekend. Van de niet-werkenden gaf ruim driekwart zijn gezondheid een 'goed' of nog beter.

Opvallend is wel dat niet-werkenden hun gezondheid vaker dan werkenden omschrijven als heel goed of uitstekend. Deze positieve beoordelingen betalen zich ook uit: van de niet-werkenden met een 'heel goede' of 'uitstekende' gezondheid vond ruim 40 procent na verloop van tijd een baan. Van de niet-werkenden met een 'slechte' gezondheid ging slechts 7,2 procent weer aan de slag.

Vrouw voelt zich vaker ongezond

Andersom lijkt werk ook van invloed op de ervaren gezondheid. Van de niet-werkenden ervaart 60 procent een achteruitgang in gezondheid, tegen 54 procent met een vast contract en 53 procent met een flexibel contract.

Gezondheid is slechts één van de verklaringen voor de kans op werk, zegt het CBS. Ook kenmerken als geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en beroepsklasse spelen mee.

Overigens beoordelen mensen uit deze verschillende categorieën ook hun gezondheid weer anders. Zo voelen vrouwen, laagopgeleiden en ouderen zich vaker ongezonder dan mannen, jongeren en middelbaar en hoogopgeleiden.

"Ook als rekening wordt gehouden met al deze kenmerken, blijft overeind dat ervaren gezondheid samenhangt met de kans op het vinden, of juist verliezen van een baan", schrijft het CBS. "En andersom, dat het al of niet hebben van betaald werk samenhangt met veranderingen in de ervaren gezondheid."