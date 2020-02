1917 wint zeven keer op uitreiking Bafta-awards

De film 1917 heeft de uitreiking van de Bafta-awards gedomineerd. 1917 werd de beste film en won in nog zes andere categorieën waaronder beste regisseur en beste special effects.

Het drama van regisseur Sam Mendes gaat over Britse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Twee jonge militairen krijgen opdracht dwars door de frontlinie te gaan om Britse bataljons te waarschuwen dat ze door de Duitsers in een hinderlaag worden gelokt. De film was vorige maand ook de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes.

De film Parasite viel ook in de prijzen vanavond. De best bekeken Aziatische film in Nederland ooit won een Bafta voor beste film in een andere taal en beste scenario.

Actrice Margot Robbie, die twee keer genomineerd was voor beste vrouwelijke bijrol, ging zonder Bafta naar huis. Ook de Frans-Nederlandse kostuumontwerpster Jany Temime greep naast de prijs. Zij was genomineerd voor haar werk aan de film Judy, een biografische film over Judy Garland.

De Britse film- en televisieprijzen werden uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Talkshowhost Graham Norton praatte de uitreiking aan elkaar. Over een week worden de belangrijkste filmprijzen van de Verenigde Staten uitgereikt, op 10 februari staan de Oscars op het programma.