Nederlandse evacués geland in Brussel, busrit naar Eindhoven wacht

Zaterdag telde het Chinese gezondheidsministerie 2590 nieuwe besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus, het vooralsnog hoogste aantal op één dag. Het totale aantal besmettingen in China staat daarmee op 14.380. Van hen overleden er 305. De doden vielen allemaal in China, op één na: een Chinees die naar de Filipijnen was gereisd. Inmiddels is het virus ook vastgesteld bij mensen in meer dan twintig andere landen, waaronder Australië, de VS, Rusland, Thailand en in meerdere Europese landen.