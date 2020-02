Gewonden bij flatbrand Rotterdam-Zuidwijk

Bij een brand in een flat in Rotterdam zijn vanavond meerdere mensen gewond geraakt. Ten minste één bewoner is in paniek van de flat naar beneden gesprongen.

De brand brak uit in de kelder van het gebouw aan de Havikhorst in Rotterdam-Zuidwijk en daardoor kwam het trappenhuis vol met rook te staan. Tien tot twintig bewoners werden geëvacueerd.

De situatie leidde volgens een woordvoerder tot veel paniek. De gewonden worden door ambulancepersoneel behandeld. De brand is inmiddels uit.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt, ook is onbekend vanaf welke verdieping de bewoner is gesprongen en hoe die eraan toe is. De flat telt vier verdiepingen.