Buurt Utrecht neemt afscheid van geliefde, 170 jaar oude beuk

"Stiekem klimmen in de takken, een eerste kus onder de bladerkroon en een inspiratiebron voor gedichten, schilderijen en tekeningen." Buurtbewoonster Wieke Eefting probeert onder woorden te brengen hoe een beuk in Utrecht veel meer is geweest dan alleen een boom.

De 170 jaar oude rode beuk aan de Emmalaan heeft niet lang meer. Hij wordt binnenkort neergehaald, tot groot verdriet van veel buurtbewoners, die vanmiddag een bijeenkomst hielden om stil te staan bij het naderende einde van de beuk. "Toen ik in 1978 in Oost kwam wonen, was de beuk altijd dichtbij", vertelt Eefting bij RTV Utrecht.

Bij de boom werd zo'n vijf jaar geleden een schimmelinfectie ontdekt en sindsdien gaat het bergafwaarts. Er is alles geprobeerd om de boom er weer bovenop te krijgen, maar afgelopen najaar werd duidelijk dat dit niet meer mogelijk is.