China renoveert SARS-ziekenhuis voor patiënten met coronavirus

Waar de provincie Hubei wegens de vele duizenden bevestigde besmettingen grote capaciteitsproblemen kent, lijkt de uitbraak in de hoofdstad Peking nog behapbaar. Op zondag, rond het middaguur, telde de lokale gezondheidsautoriteit 'slechts' 191 besmettingen.

Buurtbewoners niet bezorgd

Verschillende rode propagandabanners zijn bij het ziekenhuis verrezen. "Geloof in preventie en controle, we werken samen op dezelfde boot", en: "Voer het beleid uit, voor een resolute overwinning in de strijd tegen de epidemie". Ook leuzen over het '"ijzeren leger" dat de "missie om het SARS-ziekenhuis in zeven dagen en nachten te bouwen opnieuw moet worden ondernomen".

Buurtbewoners, veelal uitgedost met de door staatsmedia aangeraden mondkapjes, tonen zich weinig bezorgd over de heropening van het ziekenhuis in hun dorp. "Iedereen heeft er veel bewondering voor, en werkt mee", zegt één van hen, die zich voorstelt als Liu. "Er worden goede veiligheidsmaatregelen getroffen", zegt hij. "Ik maak me weinig zorgen, zolang het virus maar niet ontsnapt."

Het eerste noodziekenhuis in Wuhan, Huoshenshan genaamd, is inmiddels opgeleverd en zal morgen in gebruik worden genomen. Of en wanneer het oude SARS-ziekenhuis bij Peking de deuren weer zal openen, is nog onbekend.

Acht dagen geleden werd begonnen met de bouw van het ziekenhuis in Wuhan en stond er nog niets: