Appartementen Eindhoven ontruimd vanwege gaslek

In Eindhoven zijn vanmiddag veertien appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer zit het lek naast de flat, maar heeft het zich onder de grond via een kruipruimte in het gebouw verplaatst.

De woningen aan de Heliconstraat zijn uit voorzorg ontruimd. "Momenteel is de netbeheerder nog op zoek naar de precieze plek van het lek. Wanneer die is gevonden kan het worden gerepareerd", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Gisteravond werden in dezelfde straat ook al woningen ontruimd vanwege een gaslek. "Dat lek is gisteren gerepareerd. We hebben nu te maken met lekkage op een andere plek", zegt de brandweer.

Volgens Omroep Brabant staan veel bewoners buiten te wachten. Ook de brandweer is aanwezig. "Wij blijven voor de veiligheid meten op gasconcentraties, en ventileren."