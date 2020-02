Minister Bruins: Nederland goed voorbereid op coronavirus

Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat de Nederlanders die zijn geëvacueerd uit China bij aankomst in Nederland opnieuw worden onderzocht op ziekteverschijnselen van het coronavirus dat in Wuhan is uitgebroken. Bij vertrek hadden ze geen ziekteverschijnselen, maar voor de zekerheid worden ze door de GGD gecheckt.

Als blijkt dat iemand toch ziek is, wordt hij naar een ziekenhuis gebracht en geïsoleerd, om meer besmettingen te voorkomen. Dat is iets anders dan de quarantaine waarvoor de vijftien Nederlandse passagiers en twee Chinese partners hebben getekend.

Er is afgesproken dat de evacués twee weken thuisblijven en geen contact hebben met anderen. Dat is een voorwaarde die China en Frankrijk - dat de vlucht uitvoert - hebben gesteld, zegt Bruins in het tv-programma Buitenhof. "Dat is een afspraak die is gemaakt, dus zo gaat het ook gebeuren."

Grenzen niet dicht

Verder doet Nederland er alles aan om het virus buiten de deur te houden en goed voorbereid te zijn als er een patiënt is in Nederland. Iemand met ziekteverschijnselen kan in veel ziekenhuizen terecht om te worden geïsoleerd, dat is al geïnventariseerd, zegt Bruins. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen naar aanleiding van de uitbraak in China, die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bestempeld als een zaak van internationaal belang.

Nederland overweegt niet om de grenzen te sluiten voor mensen die uit China komen. Dat gebeurt in overleg met het RIVM. "Evenmin als een entry screening, dus alle mensen uit China screenen als ze in Nederland komen. Er komt elke dag nieuwe informatie, hetzij van de WHO, hetzij vanuit China, dus we zullen alert moeten blijven."

Over de twijfel die er bestaat over de betrouwbaarheid van de informatie die de Chinese overheid verstrekt, zegt Bruins: "Of het helemaal volledig is, is moeilijk te bepalen, want je weet niet wat je niet weet. De manier waarop we worden geïnformeerd geeft vertrouwen dat we heel veel weten." Volgens Bruins wordt er een beroep op China gedaan om de informatie goed aan te leveren aan partijen als de WHO.

Twee patiënten op vlucht Duitsland

In Duitsland hebben twee passagiers van een evacuatievlucht uit Wuhan het virus. Ze zijn naar een ziekenhuis in Frankfurt gebracht en in isolatie geplaatst. Het toestel met meer dan 120 passagiers aan boord, landde gistermiddag in Frankfurt. Elf passagiers zijn om verschillende redenen naar het ziekenhuis gebracht. Zij werden tijdens de vlucht al apart gezet.

115 mensen zijn na medisch onderzoek naar een kazerne gebracht, waar zij twee weken in quarantaine moeten doorbrengen. Binnen twee weken na besmetting met het virus, komen er ziekteverschijnselen, daarom is die termijn nodig.

Het aantal doden door het virus staat nu op 304. Voor het eerst is buiten China iemand aan het virus overleden. Het is een 44-man uit Wuhan. Hij overleed in de Filipijnen.