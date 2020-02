Dode gevonden in uitgebrande auto Ravenstein

In een uitgebrande auto in het Brabantse Ravenstein is vanochtend een dode gevonden. Volgens de politie was de auto tegen een geparkeerde vrachtwagen gebotst.

De politie kreeg een melding binnen van een brandende vrachtwagen op een bedrijventerrein. Bij aankomst ontdekten de agenten dat er een auto tegen de achterkant van de vrachtwagen was gebotst. Beide voertuigen stonden in brand. Na het blussen werd in de auto een dode gevonden.

Onduidelijk is of het gaat om een ongeluk of dat er meer aan de hand is, schrijft Omroep Brabant. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. In de vrachtwagen zat zover bekend niemand.