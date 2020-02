Wekdienst 2/2: Nederlanders keren terug uit Wuhan en topper Ajax-PSV

Goedemorgen! Het door de EU gehuurde vliegtuig met aan boord ook vijftien Nederlanders keert terug uit Wuhan. En er is een spannende wedstrijd in de Eredivisie: wie wint de topper tussen Ajax en PSV?

Overdag trekt een gebied met regen van zuidwest naar noordoost over ons land. In het zuiden en midden wordt het in de middag weer overwegend droog, en wordt het ongeveer 12 graden. In het noorden is het kouder; rond 6 graden.