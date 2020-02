Gelovigen onder de voet gelopen bij kerkdienst Tanzania

In Tanzania zijn zeker twintig mensen omgekomen in het gedrang van een kerkdienst in een stadion. Ongeveer zestien personen raakten gewond. Onder de doden zijn vijf kinderen.

Het gedrang ontstond toen de gelovigen zich konden laten zalven met 'heilige olie', die hen voorspoed en gezondheid zou brengen. In het donkere en volle stadion werden de slachtoffers onder de voet gelopen.

De kerkdienst werd gehouden in de stad Moshi, in Noord-Tanzania, aan de voet van de Kilimanjaro.