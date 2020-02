Nog zes maanden tot de Spelen, maar Tokio is al bijna klaar

In Tokio zijn met nog bijna zes maanden te gaan tot het begin van de Olympische Spelen bijna alle nieuwe stadions opgeleverd. Vandaag was de opening van de Ariake Arena. Gouverneur Yuriko Koike mocht het lint doorknippen.

In de nieuwe hal, aan de baai van de Japanse hoofdstad, worden de volleybalwedstrijden gespeeld. Tijdens de Paralympics wordt er gerolstoelbasketbald. Het stadion dat ruim 300 miljoen euro heeft gekost zal na de Spelen gebruikt blijven worden voor sportwedstrijden en ook voor concerten.

Het enige stadion dat nog niet helemaal af is, is de hal waar de zwemwedstrijden worden gehouden. Dat stadion wordt naar verwachting volgende maand opgeleverd.

Door het bestuur van de regio Tokio zijn voor de Spelen acht nieuwe stadions gebouwd. Meest in het oog springend is het Nieuwe Nationale Stadion in de wijk Shinjuku. Daar zijn de openings- en de sluitingsceremonie en de atletiekwedstrijden. Het heeft 1,3 miljard euro gekost en ligt op de plek van het oude Olympisch Stadion, dat werd gebruikt voor de Spelen van 1964.

Coronavirus

Bij de opening van de Ariake Arena stond gouverneur Koike kort stil bij de uitbraak van het coronavirus. Ze benadrukte het belang van goede hygiëne zoals handen wassen en het gebruik van gezichtsmaskers.

Eerder zijn er door het organisatiecomité en het IOC verklaringen uitgegeven waarin werd benadrukt dat er geen sprake van is dat de Spelen worden uitgesteld of afgelast. Zulke geruchten waren er wel, maar "dat is nooit ter sprake gekomen", staat in de verklaring.

De Olympische Spelen beginnen op 24 juli en duren tot 9 augustus. De Paralympische Spelen zijn van 25 augustus tot 6 september.