A2 bij Liempde dicht na ongelukken

De snelweg A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is afgesloten na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen er vannacht een auto door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg.

In de nasleep van dat ongeluk konden enkele andere auto's niet op tijd uitwijken en botsten ook. Ook werd een auto van Rijkswaterstaat die de weg afsloot aangereden. In totaal waren er zes auto's betrokken bij de ongelukken.

Het is nog niet duidelijk hoe de bestuurders eraan toe zijn. Omroep Brabant meldt dat de persoon uit de over de kop geslagen auto aanvankelijk vermist werd. Hij meldde zich later bij een ziekenhuis. Ook een tweede persoon zou per ambulance zijn meegenomen.

De politie heeft de snelweg afgezet voor onderzoek en berging van de auto's. Het is nog niet bekend hoelang dat gaat duren. Getuigen spreken van een grote ravage.