Gevangen Catalaanse leider eist referendum in ruil voor steun aan regering

De gevangen onafhankelijkheidsleider Oriol Junqueras vindt dat de Spaanse regering de veroordeelde Catalaanse politici moet vrijlaten. Ook moet premier Sánchez een nieuw referendum in Catalonië toestaan. Junqueras zegt dit in een gesprek met internationale media in Madrid, waaronder de NOS.

Junqueras noemt in het interview het vrijlaten van de Catalaanse politici een voorwaarde voor het slagen van een nieuw overleg met de regering-Sánchez. "Het einde van de onderdrukking en zelfbeschikking moet het doel zijn", zegt Junqueras. "Om uit het politieke conflict te komen moet de vervolging stoppen van de mensen die afscheiding willen. Er moet een amnestie komen. Daarna gaan we regelen hoe de Catalanen kunnen beslissen over de toekomst van hun land."

13 jaar cel

Hij geldt als de voornaamste gevangen onafhankelijkheidsleider. Junqueras werd vorig jaar tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor opruiing en het financieren van het referendum in 2017. Toen stemden Catalanen in een door het Constitutioneel Hof verboden volksraadpleging voor onafhankelijkheid. Junqueras was in die periode vice-president van de deelstaatregering, en daarmee de tweede politiek verantwoordelijke na Carles Puigdemont. Ook andere leiders eindigden achter de tralies.

De onafhankelijkheid is nog altijd onontkoombaar, meent Junqueras in het interview met buitenlandse correspondenten. "We hebben nooit gedacht dat het makkelijk zou worden, of zonder pijn. Maar de koers naar de onafhankelijkheid van Catalonië is onafwendbaar. Het referendum van 1 oktober 2017 was een point of no return. Daar legden we de eerste steen van de toekomstige Catalaanse republiek - al wisten we wel dat de Spanje ver zou gaan om dat te verhinderen."

Als deel van zijn veroordeling mag Junqueras dertien jaar lang geen publieke functie meer uitoefenen. En ook al werd hij gekozen, een poging zijn zetel in te nemen in het Europees Parlement werd verboden door het Hooggerechtshof. "We hebben altijd geweten dat het doel was de onafhankelijkheidsbeweging omver te hakken, dat het doel was hun leiders achter de tralies te krijgen. Daarom begonnen ze hun rechtszaak tegen de separatisten. Daarom handelde de Spaanse staat niet alleen tegen ons, maar ook tegen muzikanten en journalisten."