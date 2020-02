Man zwaait met 'vuurwapen' naar medeweggebruikers op A29

Een man in een busje heeft vanmiddag op de A29 bij Heinenoord iets dat op een vuurwapen leek gericht op medeweggebruikers. Een van de automobilisten alarmeerde de politie en die heeft de man in zijn huis in de regio Den Haag opgepakt.

Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk of het wapen echt of nep was. Dat wordt nu onderzocht.

Ook is niet bekend wat de man bezielde om met het wapen uit het raam van het busje te zwaaien naar andere auto's.