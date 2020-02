Iraakse parlementariërs eindelijk eens over nieuwe premier

Het is alleen de vraag of de verzoenende woorden van Allawi voor rust zullen zorgen in het land. De 66-jarige politicus was in 2006 en tussen 2010 en 2012 minister van Informatie. Betogers zien hem daarom als lid van het establishment dat ze juist willen zien vertrekken. Zo is Allawi de neef van de huidige vicepresident van Irak.

Irakezen gaan al maanden de straat op vanwege de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen in het land. De protesten worden hard neergeslagen door ordetroepen. Sinds oktober kwamen er zo'n 500 demonstranten om het leven.

De NOS sprak vorig jaar met vier Irakezen over de onrust in hun land: