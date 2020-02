75 jaar later is er zekerheid voor nabestaanden vliegtuigcrash Asten

Niet ver van Nederweert zijn allerlei brokstukken van een neergehaalde bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden en onderzocht. Zo komt er 75 jaar na dato zekerheid voor de nabestaanden van de bemanning. Tot nu toe waren die in de veronderstelling dat het toestel een stuk verderop in de lucht was ontploft en 'verdampt'.

"In 2012 zijn de eerste stukjes gevonden", zegt Alfons Bruekers van Stichting Regionaal Archeologisch Bodemonderzoek bij 1Limburg. Maar jarenlang bleef onzeker van welk toestel die afkomstig waren. "Nu weten we het zeker. Een soort coldcase uit de luchtvaarthistorie is opgelost", zegt Bruekers.

De Britse bommenwerper, een Hallifax III, was op 7 februari 1945 samen met een andere, vrijwel identieke Halifax op de terugweg van een bombardement op de Duitse stad Goch. Een Duitse jachtvlieger haalde die avond rond 22.30 uur beide toestellen boven het Brabantse dorp Asten neer.

Het tweede toestel ontplofte pal boven de grond en werd direct teruggevonden. Maar de resten van het eerstgenoemde toestel waren nergens te vinden. In dit toestel zaten zeven bemanningsleden. Een van hen overleefde de crash door zijn schietstoel te gebruiken, maar sprak er nooit over. De andere bemanningsleden werden op verschillende plekken begraven.

Puur toeval

"Het is puur toeval dat ik bij Nederweert aan het zoeken ben gegaan. Ik was al jaren op zoek", vertelt Johan Bloemers van de stichting Luchtoorlog 1940-1945. Uiteindelijk trof de zelfverklaarde hobbyist op zo'n zestien kilometer van Asten "tientallen kilo's aan aluminium schroot" aan. Opvallend zijn de Franse teksten die daarop staan. Zo wist Bloemers dat hij op de goede weg was. Het verdwenen vliegtuig was Brits, maar het werd in 1945 gevlogen door een Franse bemanning.

Evengoed was nog uitputtend, archeologisch onderzoek nodig om hét bewijs te leveren. Dat is er nu - Bloemers wijst op de vondst van authentieke delen van een antenne, het bakelieten staartlicht, zekeringkastjes, kabelbinders, stermotoren, het zuurstofsysteem, ventielen en van de uitrusting die de piloten aanhadden. "Onomstotelijke bewijzen", aldus de stichting Luchtoorlog 1940-1945.