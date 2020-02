Chinese overheid: 'Stel je bruiloft uit, houd begrafenissen kort'

Doordat bedrijven geen productie kunnen draaien en veel mensen thuisblijven, raken veel bedrijven in financiële problemen. De Chinese centrale bank stelt daarom zo'n 39 miljard euro beschikbaar aan banken voor bedrijven met financiële problemen.

Ondernemers die hun leningen niet op tijd kunnen aflossen als gevolg van het corona-virus, worden coulant behandeld, Ook wil de centrale bank dat getroffen bedrijven een lagere rente betalen.

Valse berichten

Facebook heeft aangekondigd strenger op te treden tegen valse berichten over het coronavirus. Berichten die mensenlevens in gevaar brengen, worden verwijderd. De afgelopen dagen gingen er complottheorieën over het virus rond en werden er remedies genoemd als het innemen van oregano-olie en het drinken van bleekwater.

Een bericht uit de Filipijnen, waarin Facebook-gebruikers het advies kregen pittig voedsel te vermijden en "de keel vochtig te houden", werd duizenden keren gedeeld. Het platform wil dergelijke beweringen door deskundigen laten beoordelen. Onjuiste beweringen worden geblokkeerd.

Ook de Chinese overheid gaat optreden tegen nepnieuws: Met korte tv-spotjes moeten de grootste misverstanden worden ontkracht.

