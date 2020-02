Inbreker overlijdt bij val van flat in Leeuwarden

Een inbreker is gisteravond dood aangetroffen bij een flatgebouw in Leeuwarden. De politie vermoedt dat hij is gevallen na een inbraak op de bovenste verdieping van het flatgebouw.

De politie kreeg rond 19.00 uur melding van een inbraak op de hoogste, tiende verdieping van een flatgebouw aan de Mondriaanstraat. Toen agenten in de flat waren, kwam er een melding dat er beneden een dode man lag, meldt Omrop Fryslân.

Op grond van het sporenonderzoek heeft de politie kunnen vaststellen dat de dode man in de flat had ingebroken. Het onderzoek naar de dood van de man is afgerond, zegt een woordvoerster. Wel wordt nog onderzocht of er nog andere mensen bij de inbraak betrokken waren.