Weg uit Wuhan? Deze Nederlanders blijven er gewoon

Zijn vrouw is gisteren wel voor een week boodschappen gaan doen, bij de supermarkt op vijf minuten loopafstand. "Dus deed ze een mondkapje op en trok ze oude kleren aan. Toen ze terugkwam, heeft ze die kleren direct weggegooid."

Gosselink valt het vooral op dat het de afgelopen week heel rustig was in Wuhan. "In ziekenhuizen is het een enorme puinhoop, met veel te veel patiënten. Daarvoor zijn ze nu ook dat nieuwe ziekenhuis aan het bouwen. Maar verder zie je gewoon geen mens op straat, en dat is heel uitzonderlijk in een miljoenenstad."

Eerder in de week vertelde een andere Nederlander in Wuhan, Jaïr Potjer, over de voorzorgsmaatregelen die hij neemt: