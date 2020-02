Rechtbank India stelt doodstraf verkrachters op laatste moment uit

Opnieuw is de executie uitgesteld van vier Indiase mannen die betrokken waren bij een groepsverkrachting. Ze zouden vandaag worden opgehangen, maar vanwege een gratieverzoek is dat voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De veroordeelde mannen mishandelden en verkrachtten in december 2012 een 23-jarige studente in een bus en lieten haar voor dood achter. Dertien dagen later overleed de vrouw aan de zware inwendige verwondingen die het gevolg waren van de verkrachting. Voor haar dood legde ze een gedetailleerde verklaring af.

Zes mannen werden opgepakt voor de misdaad. Eén van hen werd vrijgelaten omdat hij minderjarig was, een ander zou zelfmoord hebben gepleegd in de gevangenis. De zaak leidde tot grote verontwaardiging, wereldwijd en in India zelf. Na massale protesten besloot de Indiase overheid zedendelicten zwaarder te bestraffen.

Uitstel

In 2017 oordeelde de rechter dat de daders moesten worden geëxecuteerd door ophanging. De uitvoering van de straf is meerdere keren uitgesteld, omdat er telkens beroep werd aangetekend, tot grote frustratie van de nabestaanden.

Afgelopen december nog verwierp het Hooggerechtshof het beroep van een van de mannen. De moeder van het slachtoffer heeft geen begrip voor het uitstel: "We worden voortdurend teleurgesteld door het systeem. Maar deze veroordeelden hebben geen recht om te leven. Ik zal doorgaan met vechten totdat de veroordeelden zijn opgehangen".