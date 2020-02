Wekdienst 1/2: Rotterdam kiest jeugdstadsdichter, finale vrouwen Australian Open

Eerst valt er nog regen, met name in het zuidoosten van het land. Later wordt het vaker droog en van het westen uit breekt de zon af en toe door. Het wordt 11 graden bij een stevige wind. Zondag is het veelal grijs en regenachtig en ook na het weekeinde blijft het wisselvallig. Dinsdag is het tijdelijk minder zacht.