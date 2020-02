Poolse man gedraagt zich onzedelijk op politiebureau Venlo

De politie in Venlo heeft de handen vol gehad aan een Poolse man die onzedelijke handelingen verrichte in het politiebureau. De man had het gemunt op de brievenbus in de hal. "Hij moest daar letterlijk van worden afgerukt", schrijven betrokken agenten op Facebook.

De man is aangehouden voor openbare schennispleging. Eenmaal in de cel stopte het niet: ook daar bleef hij volgens het bericht "onzedelijke handelingen plegen". De Poolse man moet nu het hele weekend in de cel blijven en maandag voor de rechter-commissaris verschijnen.

Eerder op de dag had de man al voor flinke overlast gezorgd in Venlo. Hij had korte tijd vastgezeten voor een vernieling en daarna klanten van een supermarkt lastiggevallen. Bij de winkel daagde hij agenten uit om te vechten. Volgens de politie wilde de Poolse man "koste wat kost aangehouden worden omdat hij onderdak wilde hebben".