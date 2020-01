Senaat VS stemt tegen oproepen getuigen, einde afzettingsproces nabij

Arjen van der Horst Gebruiker geverifieerd door Twitter @arjenUSA

Het is officieel: een nipte meerderheid van de Senaat stemt tegen het oproepen van nieuwe getuigen in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Geen verhoor van John Bolton dus. We naderen nu heel snel het einde van het impeachmentproces. Over en uit voor de Democraten.