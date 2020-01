Lasser komt om bij instorten dak stadion in Sint-Petersburg

Op beelden is te zien hoe de man, die met een brander aan het werk was, dekking probeert te zoeken. Zijn lichaam werd later in het puin gevonden. Het gaat vermoedelijk om een 29-jarige man.

Het slachtoffer was een van de vier werklieden die in het complex aan het werk waren. De andere drie bleven ongedeerd, melden de Russische autoriteiten aan de Britse zender.

Het stadion SKK Peterburgskiy werd gebouwd in 1980 en heeft een capaciteit van ongeveer 25.000 mensen. Het wordt gerenoveerd voor het wereldkampioenschap ijshockey in 2023.